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Испания

Сегодня, 09:34

«Барселона» может стать банкротом из-за дела Негрейры

Сергей Разин
корреспондент
Фото Reuters
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«Барселоне» грозит банкротство из-за скандала с судейством, сообщает The Telegraph.

Ранее каталонский клуб обвинили в подкупе бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Негрейры. «Барселоне» грозит банкротство, бан в еврокубках и вылет во второй дивизион.

Во взяточничестве обвинены сам Негрейра, его сын, а также бывшие президенты «Барселоны» Жозеп Бартомеу и Сандро Россель. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес Негрейры преступлением.

Игрок &laquo;Барселоны&raquo; Рафинья. «Барселону» могут отправить во второй дивизион из-за дела Негрейры. Что известно?

Согласно позиции суда, ни одно должностное лицо не должно получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Если суд докажет вину «Барселоны», клуб могут исключить из ла лиги и отправить в сегунду — второй по силе дивизион чемпионата Испании, а также отстранить от участия в еврокубках.

О том, что «Барселону» подозревают во взяточничестве, стало известно в марте 2023 года — тогда появилась информация о выплатах со стороны клуба в адрес Негрейры. В конце того же месяца в УЕФА объявили о начале расследования ситуации с потенциальным коррупционным скандалом.

ФК Барселона
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