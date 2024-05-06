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Испания

Сегодня, 18:04

«Барселона» может уволить Хави, если команда не займет второе место в ла лиге

Игнат Заздравин
Корреспондент
Хави.
Фото Global Look Press
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«Барселона» может уволить главного тренера команды Хави после окончания сезона, сообщает AS.

По информации источника, это может произойти, если команда финиширует ниже второго места в текущем розыгрыше ла лиги.

После 34 туров каталонцы с 73 очками занимают третью строчку в турнирной таблице, отставая от «Жироны», идущей второй, на одно очко. 4 мая «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в 34-м туре. Чемпионом Испании досрочно стал мадридский «Реал».

В январе Хави объявил, что покинет «Барселону» по окончании текущего сезона. В апреле 44-летний специалист сообщил, что изменил решение и продолжит работу в клубе.

Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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