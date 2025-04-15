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15 апреля, 09:29

«Барселона» может вернуться на «Камп-Ноу» в сентябре

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Стала известна вероятная дата возвращения «Барселоны» на стадион «Камп Ноу».

По информации Onze Mondial, в клубе рассчитывают завершить реконструкцию в сентябре этого года. Ожидается, что вместимость стадиона после окончания всех процессов составит 105 тысяч зрителей.

Реконструкция «Камп-Ноу» стартовала в 2023 году. С того момента каталонцы проводят домашние матчи на Олимпийском стадионе Барселоны, вмещающем 56 тысяч зрителей.

После 31 тура «Барселона» с 70 очками лидирует в турнирной таблице ла лиги, опережая «Реал» на 4 очка.

15 апреля команда Ханса-Дитера Флика на выезде сыграет с дортмундской «Боруссией» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов. Первая игра завершилась крупной победой каталонцев — 4:0.

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Футбол
ФК Барселона
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