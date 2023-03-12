«Барселона» находится на финальной стадии переговоров с Дембеле

«Барселона» близится к завершению переговоров о продлении контракта с вингером Усманом Дембеле, сообщает Diario Sport.

По данным источника, 25-летний француз не против остаться в составе каталонцев, так как у игрока хорошие отношения с главным тренером клуба Хави.

Отмечается, что «Барса» в первую очередь хочет определиться с будущим хавбека Серхио Бускетса.

Контракт Дембеле с клубом истекает летом 2024 года. В этом сезоне на его счету 8 голов и 7 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.