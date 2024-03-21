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Испания

21 марта, 17:49

«Барселона» намерена подать апелляцию на двухматчевую дисквалификацию Хави

Виктория Кравченко
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«Барселона» планирует подать апелляцию на дисквалификацию главного тренера Хави, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, каталонцы предоставят видео, на котором зафиксировано, что специалист не оскорблял судью встречи.

Сегодня, 21 марта, стало известно, что специалист дисквалифицирован на два матча ла лиги из-за поведения во время игры с «Атлетико» (3:0).

Во встрече 29-го тура ла лиги в Мадриде Хави получил два предупреждения за споры с арбитром и был удален. Матч прошел 17 марта.

Тренер отстранен на две игры: он не сможет присутствовать в технической зоне на матчах против «Лас-Пальмаса» и «Кадиса».

Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
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