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Испания

27 сентября, 22:09

«Барселона» намерена подписать Гюндогана следующим летом

Иван Шитик
Корреспондент

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Илкае Гюндогане, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство каталонского клуба попытается пригласить немца следующим летом, когда у него истекает срок контракта с «горожанами».

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел в составе «Манчестер Сити» 10 матчей, забив в них два гола, а также отдав одну результативную передачу.

Отметим, что сине-гранатовые также продолжают сохранять интерес и к другому игроку английского клуба — полузащитнику Бернарду Силве.

Илкай Гюндоган
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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