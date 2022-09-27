«Барселона» намерена подписать Гюндогана следующим летом

«Барселона» заинтересована в полузащитнике «Манчестер Сити» Илкае Гюндогане, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Руководство каталонского клуба попытается пригласить немца следующим летом, когда у него истекает срок контракта с «горожанами».

В текущем сезоне 31-летний полузащитник провел в составе «Манчестер Сити» 10 матчей, забив в них два гола, а также отдав одну результативную передачу.

Отметим, что сине-гранатовые также продолжают сохранять интерес и к другому игроку английского клуба — полузащитнику Бернарду Силве.