«Барселона» намерена подписать одного игрока в зимнее трансферное окно

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что о планах команды на остаток зимнего трансферного окна. По словам специалиста, каталонцы могут приобрести еще одного игрока.

«Мы открыты для подписания одного нового игрока, Бельерин попросил разрешить ему уйти. Софьян Амрабат? Он отличный игрок, но я не могу говорить о футболистах, которых здесь нет», — цитирует Хави Фабрицио Романо в Twitter.

«Барселона» после 18 туров ла лиги занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Завтра, 1 февраля, клуб сыграет в гостях с «Бетисом». Начало — в 23.00 мск.