«Барселона» намерена подписать одного игрока в зимнее трансферное окно

Сегодня, 16:39
Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что о планах команды на остаток зимнего трансферного окна. По словам специалиста, каталонцы могут приобрести еще одного игрока.
«Мы открыты для подписания одного нового игрока, Бельерин попросил разрешить ему уйти. Софьян Амрабат? Он отличный игрок, но я не могу говорить о футболистах, которых здесь нет», — цитирует Хави Фабрицио Романо в Twitter.
«Барселона» после 18 туров ла лиги занимает 1-е место в турнирной таблице, набрав 47 очков. Завтра, 1 февраля, клуб сыграет в гостях с «Бетисом». Начало — в 23.00 мск.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования