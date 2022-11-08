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Испания

Сегодня, 16:16

«Барселона» намерена продать Депая в январе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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«Барселона» хочет продать нападающего Мемфиса Депайя в январе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, сам Депай намерен покинуть клуб бесплатно, так как хочет получить бонус от нового клуба. В «Барселону» летом 2021 года он тоже переходил свободным агентом.

Контракт Депая с «Барсой» рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел только три матча за «Барселону» во всех турнирах и забил один мяч.

Ранее сообщалось об интересе к Депаю со стороны «Ромы» и «Ювентуса».

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221108/1001892493/memphis-depay-esta-holanda.html
Мемфис Депай
Футбол
ФК Барселона
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