«Барселона» намерена продлить контракт с форвардом Торресом

«Барселона» планирует продлить контракт с нападающим Ферраном Торресом, сообщает Sport.es.

По данным источника, обе стороны заинтересованы в продолжении сотрудничества. 25-летний испанец неоднократно заявлял о своей приверженности «Барселоне», а клуб ценит его как атакующего игрока.

Торрес играет за «Барселону» с января 2022 года. В сезоне-2025/26 в 10 матчах он забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. Его контракт рассчитан до 30 июня 2027 года.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 50 миллионов евро.