«Барселона» намерена продлить контракт с Маркосом Алонсо

10 ноября, 16:33
«Барселона» намерена продлить контракт с защитником Маркосом Алонсо, сообщает Sport.es.
Соглашение будет заключено либо на 2 года, либо по схеме «1+1». «Барселона» склоняется ко второму варианту, хотя 31-летний игрок предпочел бы первый.
Прошлым летом ради перехода в стан сине-гранатовых Маркос Алонсо значительно снизил зарплату. Тогда с ним подписали контракт до 2023 года, пообещав, что соглашение продлят, если уровень игры защитника устроит клуб.
В этом сезоне Алонсо забил 1 гол в 12 матчах за «Барсу» во всех турнирах.
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Основные источники исследования