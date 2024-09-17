«Барселона» намерена продлить контракт с Ямалем до 2030 года

«Барселона» приняла решение по будущему полузащитника команды Ламина Ямаля.

Как сообщает Marca, следующим летом, когда Ямалю исполнится 18 лет, клуб подпишет с ним новый контракт до 2030 года на существенно улучшенных условиях. В текущем сезоне «Барселона» намерена повышать зарплату игрока, которая на данный момент составляет 1,5 миллиона евро в год без учета бонусов.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» был готов заплатить за трансфер 17-летнего футболиста 200 миллионов евро. Однако «Барселона» четко дала понять, что не будет продавать игрока.

В текущем сезоне Ямаль провел за каталонский клуб 5 матчей в ла лиге, забил 3 гола и сделал 4 результативных действия. Контракт футболиста рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 120 миллионов евро.