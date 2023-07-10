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Испания

Сегодня, 10:29

«Барселона» намерена расстаться с 8 игроками

Игнат Заздравин
Корреспондент
Футболист Ферран Торрес
Ферран Торрес.
Фото Global Look Press
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«Барселона» хочет продать 8 игроков в летнее трансферное окно, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, каталонцы готовы расстаться с защитниками Клеманом Лангле, Серджиньо Дестом и Эриком Гарсией, полузащитниками Франком Кессье, Пабло Торре и Нико Гонсалесом и форвардами Ферраном Торресом и Алексом Кольядо.

Это связано с необходимостью оптимизировать финансовое состояние клуба.

«Барселона» с 88 очками стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. Кроме того, каталонцы вылетели из группы Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2) в 1/16 Лиги Европы.

Клеман Лангле
Футбол
ФК Барселона
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