«Барселона» намерена расстаться с 8 игроками

«Барселона» хочет продать 8 игроков в летнее трансферное окно, сообщает журналист Хави Мигель.

По информации источника, каталонцы готовы расстаться с защитниками Клеманом Лангле, Серджиньо Дестом и Эриком Гарсией, полузащитниками Франком Кессье, Пабло Торре и Нико Гонсалесом и форвардами Ферраном Торресом и Алексом Кольядо.

Это связано с необходимостью оптимизировать финансовое состояние клуба.

«Барселона» с 88 очками стала чемпионом Испании в прошедшем сезоне. Кроме того, каталонцы вылетели из группы Лиги чемпионов и уступили «Манчестер Юнайтед» (2:2, 1:2) в 1/16 Лиги Европы.