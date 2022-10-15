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Испания

Сегодня, 12:04

«Барселона» намерена зимой продать Пике, Альбу и де Йонга

Сергей Разин
корреспондент
Френки де Йонг.
Фото Global Look Press

«Барселона» в зимнее трансферное окно намерена расстаться с несколькими игроками, сообщает Sport.es.

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По сведениям источника, каталонский клуб зимой хочет продать Жерара Пике, Жорди Альбу и Френки де Йонга. Такое решение может быть принято, чтобы сократить зарплатную ведомость, если «Барса» не сможет выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

При этом уход Пике и Альбы является приоритетными целями, так как у обоих защитников большая зарплата, а оба игрока потеряли места в стартовом составе.

Жерар Пике
Жорди Альба
Френки де Йонг
ФК Барселона
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