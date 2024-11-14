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Сегодня, 13:21

«Барселона» не будет подписывать нового вратаря

Сергей Разин
корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку рассказал о том, что в клубе не рассматривают подписание вратаря в зимнее трансферное окно.

«Наш приоритет — Тер Штеген, у которого будет контракт на следующие 3 года. Мы не будем подписывать никого ему на замену. Если бы я был Диогу Коштой, я не уверен, что присоединился бы к «Барсе» в качестве запасного голкипера. Мы не работаем над тем, чтобы подписать его», — приводит слова Деку журналист Фабрицио Романо.

Тер Штеген 22 сентября получил травму в матче с «Вильярреалом» (5:1) в 6-м туре ла лиги. 32-летнему немцу диагностировали разрыв подколенного сухожилия правого колена. Сообщалось, что его восстановление может занять около 8 месяцев.

Андерсон Луис де Соуза (Деку)
Марк-Андре тер Штеген
ФК Барселона

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