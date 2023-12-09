«Барселона» не будет подписывать замену травмированному тер Штегену

Главный тренер «Барселоны» Хави заявил, что клуб не будет подписывать замену травмированному вратарю Марку-Андре тер Штегену.

«Нет, мы не будем этого делать. Мы уверены в имеющихся футболистах, а Иньяки Пенья играет на очень высоком уровне. Мы также верим, что тер Штеген скоро вернется», — цитирует тренера Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что голкипер пропустит 2-3 месяца после операции на спине.

Тер Штеген в текущем сезоне сыграл за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 голов. На его счету 8 сухих игр.