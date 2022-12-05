«Барселона» не будет покупать хавбека Юри Тилеманса

В «Барселоне» решили не покупать бельгийского полузащитника «Лестера» Юри Тилеманса, сообщает Marca.

По данным источника, каталонцы потеряли интерес к футболисту, который может продолжить карьеру в «Арсенале», но потом эта информация не подтвердилась.

Ранее сообщалось, что Тилеманс принял решение покинуть «Лестер» по окончании контракта. Соглашение между сторонами заканчивается летом 2023 года.

В текущем сезоне полузащитник провел 17 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.