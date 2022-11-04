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Испания

Сегодня, 15:06

«Барселона» не может наладить контакт с окружением Месси

Иван Шитик
Корреспондент
Лионель Месси в составе «Барселоны».
Фото Reuters
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«Барселона» ведет работу по возвращению в команду нападающего Лионеля Месси, пишет журналист BBC Гильем Балаге.

Представители каталонского клуба отчаянно пытаются установить связи с окружением Месси, однако люди, близкие к аргентинскому футболисту, встречают эти попытки крайне прохладно.

Месси считает, что каталонский клуб «предал» его, когда сорвались переговоры о продлении контракта в 2021 году. Нынешний контракт форварда с «ПСЖ» действует до конца июня 2023 года.

Месси был игроком «Барселоны» с 2004 года по 2021. В составе клуба аргентинец десять раз выигрывал чемпионат Испании, восемь раз становился обладателем Суперкубка, семь раз победителем Кубка страны. Также нападающий четыре раза побеждал в Лиге чемпионов и трижды в Суперкубке УЕФА.

Лионель Месси. Кажется, летом Месси уедет в США к Бекхэму. Но есть вариант с возвращением в «Барселону»

Лионель Месси
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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