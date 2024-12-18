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Сегодня, 04:25

«Барселона» не планирует подписывать игроков в зимнее трансферное окно

Даниил Аршавский
«Барселона» на матче Лиги чемпионов с «Боруссией».
Фото AFP
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Руководство «Барселоны» не намерено изменять нынешний состав команды во время зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

В январе сине-гранатовые не станут покупать и продавать футболистов, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств. При этом, клуб не намерен отпускать даже тех игроков, которые сами будут заинтересованы в своем переходе.

Такое решение «Барселоны» объясняется невыгодным экономическим положением клуба, из-за которого невозможно усилить необходимые позиции.

Источник: Mundo Deportivo
Футбол
ФК Барселона
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