«Барселона» не планирует подписывать игроков в зимнее трансферное окно

Руководство «Барселоны» не намерено изменять нынешний состав команды во время зимнего трансферного окна, сообщает Mundo Deportivo.

В январе сине-гранатовые не станут покупать и продавать футболистов, если не возникнет чрезвычайных обстоятельств. При этом, клуб не намерен отпускать даже тех игроков, которые сами будут заинтересованы в своем переходе.

Такое решение «Барселоны» объясняется невыгодным экономическим положением клуба, из-за которого невозможно усилить необходимые позиции.