«Барселона» не будет продлевать контракт с Пике

«Барселона» не собирается продлевать контракт с защитником Жераром Пике, сообщает Sport.es.

По данным источника, это решение уже утвердил главный тренер каталонцев Хави.

Стороны приступят к переговорам по контракту во время чемпионата мира-2022 в Катаре.

Действующее соглашение 36-летнего испанца с клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Пике провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в конце сезона также расстанется с Жорди Альбой, Серджи Роберто и Серджи Бускетсом.