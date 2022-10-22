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Испания

Сегодня, 11:40

«Барселона» не будет продлевать контракт с Пике

Руслан Минаев

«Барселона» не собирается продлевать контракт с защитником Жераром Пике, сообщает Sport.es.

По данным источника, это решение уже утвердил главный тренер каталонцев Хави.

Стороны приступят к переговорам по контракту во время чемпионата мира-2022 в Катаре.

Действующее соглашение 36-летнего испанца с клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Пике провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что «Барселона» в конце сезона также расстанется с Жорди Альбой, Серджи Роберто и Серджи Бускетсом.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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