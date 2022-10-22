«Барселона» не будет продлевать контракт с Пике

Сегодня, 11:40
«Барселона» не собирается продлевать контракт с защитником Жераром Пике, сообщает Sport.es.
По данным источника, это решение уже утвердил главный тренер каталонцев Хави.
Стороны приступят к переговорам по контракту во время чемпионата мира-2022 в Катаре.
Действующее соглашение 36-летнего испанца с клубом истекает летом 2024 года. В текущем сезоне Пике провел 7 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что «Барселона» в конце сезона также расстанется с Жорди Альбой, Серджи Роберто и Серджи Бускетсом.
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Основные источники исследования