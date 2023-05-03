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Испания

Сегодня, 06:16

«Барселона» не сомневается в своих шансах подписать контракт с Месси

Месси может больше не сыграть за «ПСЖ»
Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» уверена, что подпишет контракт с форвардом «ПСЖ» Лионелем Месси.

По информации RMC Sport, каталонский клуб, несмотря на финансовые ограничения, уверена в том, что сможет вернуть своего бывшего капитана. Тем временем парижане намерены провести внутрикомандное разбирательство, чтобы в том числе понять, стоит ли выпускать 35-летнего аргентинца на оставшиеся матчи чемпионата Франции. Некоторые сотрудники клуба считают, что делать этого не надо.

Ранее форвард был отстранен «ПСЖ» на две недели за несогласованное путешествие в Саудовскую Аравию.

Контракт Месси с парижанами истекает летом 2023 года. В текущем сезоне он провел 37 матчей за команду во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси. «ПСЖ» отстранил и оштрафовал Месси. Это конец отношений?

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
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Материалы сюжета: Месси: новый контракт с «ПСЖ» или возвращение в «Барселону»?
RMC Sport: «ПСЖ» отстранил Месси от команды на две недели за поездку в Саудовскую Аравию
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