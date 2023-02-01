«Барселона» обратились в ФИФА для разрешения ситуации с трансфером Араухо

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«Барселона» согласовала трансфер защитника «Лос-Анджелес Гэлакси» Хулиана Араухо, но не успела к дедлайну, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Каталонцы договорились о трансфере 21-летнего защитника за 4 миллиона евро. С игроком согласовали контракт до июня 2026 года.
Сейчас ситуация зависит от МЛС, так как документы подписали через несколько секунд после официального закрытия трансферного окна. Сине-гранатовые обратились в ФИФА для разрешения ситуации.
В прошлом сезоне МЛС Араухо сыграл в 31 матче, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач.
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