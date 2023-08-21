«Барселона» обсуждает с «Манчестер Сити» последние детали сделки по Канселу

«Барселона» в ближайшем времени оформит арендное соглашение с «Манчестер Сити» по трансферу защитника Жоау Канселу, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

По информации источника, португальский футболист уже согласовал контракт с «Барселоной» и ждет, когда клубы договорятся между собой. Отмечается, что испанский клуб надеется закрыть сделку на этой неделе.

Вторую половину сезона-2022/23 Канселу провел в «Баварии» на правах аренды. Защитник провел 21 матч за мюнхенцев, забил 1 гол и отдал 6 голевых передач.

По окончании соглашения «Бавария» решила не активировать опцию выкупа. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро. Контракт Канселу с «Ман Сити» действует до лета 2027 года.