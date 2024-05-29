«Барселона» объявила о подписании двухлетнего контракта с Фликом

«Барселона» сообщила о том, что новым главным тренером каталонской команды стал Ханс-Дитер Флик.

Контракт 59-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере Флик возглавлял «Баварию» и сборную Германии. Под его руководством мюнхенская команда стала двукратным чемпионом бундеслиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, а также обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

24 мая стало известно о том, что Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Он возглавлял команду с ноября 2021 года.