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Сегодня, 14:48

«Барселона» объявила о подписании двухлетнего контракта с Фликом

Владислав Корегин
Ханс-Дитер Флик.
Фото Global Look Press
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«Барселона» сообщила о том, что новым главным тренером каталонской команды стал Ханс-Дитер Флик.

Контракт 59-летнего немца с сине-гранатовыми рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере Флик возглавлял «Баварию» и сборную Германии. Под его руководством мюнхенская команда стала двукратным чемпионом бундеслиги, победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА, а также обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

24 мая стало известно о том, что Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона-2023/24. Он возглавлял команду с ноября 2021 года.

Футбол
ФК Барселона
Ханс Флик
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