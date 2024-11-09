«Барселона» объявила о продлении контракта с Nike

Сегодня, 18:15
«Барселона» сообщила о продлении контракта с американской компанией NIke.
Стороны подписали многолетнее соглашение.
«Это соглашение закрепляет за Nike статус главного партнера клуба и официального технического партнера всех профессиональных и любительских команд, предлагая уникальную модель, которая укрепляет связь между брендами и способствует росту глобального бизнеса в сфере розничной торговли и лицензирования», — говорится в заявлении на официальном сайте каталонцев.
«Барселона» и NIke сотрудничают с 1998 года.