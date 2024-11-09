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Испания

Сегодня, 18:15

«Барселона» объявила о продлении контракта с Nike

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Барселона» сообщила о продлении контракта с американской компанией NIke.

Стороны подписали многолетнее соглашение.

«Это соглашение закрепляет за Nike статус главного партнера клуба и официального технического партнера всех профессиональных и любительских команд, предлагая уникальную модель, которая укрепляет связь между брендами и способствует росту глобального бизнеса в сфере розничной торговли и лицензирования», — говорится в заявлении на официальном сайте каталонцев.

«Барселона» и NIke сотрудничают с 1998 года.

Футбол
ФК Барселона

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