«Барселона» объявила о разрыве деловых отношений с «Севильей»

«Барселона» объявила о разрыве отношений с «Севильей» после того, как клуб отказался прислать своих представителей на матч между командами из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

В пятницу «Севилья» заявила, что руководители клуба не будут присутствовать в VIP-ложе на стадионе «Барселоны» во время 8-го тура чемпионата Испании из-за обвинении каталонцев во взяточничестве.

«Барселона» хочет публично продемонстрировать свое неприятие необоснованной и неуместной атаки со стороны «Севильи». Так называемое «дело Негрейры» не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция «Севильи» явно предрешает факты, которые ни в коем случае, ни в каких предварительных и гипотетических типизациях, не аккредитованы.

Столкнувшись с этой неприемлемой и необоснованной позицией, «Барселона» разрывает все отношения с учреждением «Севилья» до тех пор, пока оно не изменит свою нынешнюю позицию», – говорится в заявлении каталонцев.

28 сентября «Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением.

Также сообщалось, что каталонцам грозит банкротство из-за скандала с судейством.