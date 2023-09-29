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Испания

29 сентября, 23:08

«Барселона» объявила о разрыве деловых отношений с «Севильей»

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» объявила о разрыве отношений с «Севильей» после того, как клуб отказался прислать своих представителей на матч между командами из-за дела бывшего вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Хосе Марии Энрикеса Негрейры.

В пятницу «Севилья» заявила, что руководители клуба не будут присутствовать в VIP-ложе на стадионе «Барселоны» во время 8-го тура чемпионата Испании из-за обвинении каталонцев во взяточничестве.

«Барселона» хочет публично продемонстрировать свое неприятие необоснованной и неуместной атаки со стороны «Севильи». Так называемое «дело Негрейры» не может служить оправданием для подобных действий, поскольку судебная процедура находится на очень преждевременной стадии расследования, а позиция «Севильи» явно предрешает факты, которые ни в коем случае, ни в каких предварительных и гипотетических типизациях, не аккредитованы.

Столкнувшись с этой неприемлемой и необоснованной позицией, «Барселона» разрывает все отношения с учреждением «Севилья» до тех пор, пока оно не изменит свою нынешнюю позицию», – говорится в заявлении каталонцев.

28 сентября «Барселоне» предъявлено обвинение в подкупе Негрейры. Глава следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, счел выплату в размере 7,5 миллиона евро со стороны клуба в адрес бывшего вице-президента технического комитета преступлением.

Также сообщалось, что каталонцам грозит банкротство из-за скандала с судейством.

 
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Испания. Ла Лига. 8-й тур
29 сент, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
1:0
Севилья

 

ФК Барселона
ФК Севилья
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