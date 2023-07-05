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Испания

Сегодня, 11:11

«Барселона» объявила о трансфере защитника Иньиго Мартинеса

Виталий Косик
Корреспондент
Иньиго Мартинес.
Фото Global Look Press
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«Барселона» объявила о переходе в команду защитника сборной Испании Иньиго Мартинеса.

Стороны заключили контракт до июня 2025 года.

32-летний футболист присоединился к каталонскому клубу на правах свободного агента. Он выступал за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанскую команду 18 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Ранее Мартинес выступал также за «Реал Сосьедад».За карьеру испанец провел в ла лиге 357 матчей, забил 22 мяча и отдал 7 результативных передач.

Иньиго Мартинес
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
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