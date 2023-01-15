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Сегодня, 20:49

«Барселона» объявила состав на матч против «Реала» в Суперкубке Испании

Иван Шитик
Корреспондент
Футболисты &amp;quot;Барселоны&amp;quot;.
Фото Reuters
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«Барселона» объявила стартовый состав на матч против «Реала» в финале Суперкубка Испании.

«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Ф.де Йонг, Гави, Педри, Бускетс, Бальде, Дембеле, Левандовски.

Запасные: Пенья, М.Алонсо, Альба, С.Роберто, Э.Гарсия, Тенас, Кессиэ, Фати, Рафинья, Ферран Торрес.

Ранее состав на финальный матч Суперкубка Испании объявил «Реал».

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.

Запасные: Лунин, Л.Лопес, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Одриосола, Себальос, Родриго, М.Диас, М.Мартин.

Матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Саудовской Аравии. Начало встречи — 22.00 (мск).

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Испания. Суперкубок
Реал 0
Барселона 0
1-й тайм

ТБ 2.5

31%

1.70

Ф2(0)

22%

1.84

19%

1.57
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Юнайтед 2
Манчестер Сити 1
Матч завершен

П2

35%

1.93

24%

1.93

обе забьют - да

22%

1.65
⚽ Футбол. Англия.АПЛ
Тоттенхэм Хотспур 0
Арсенал 2
Матч завершен

ИТБ2 (1.5)

25%

1.97

ТБ 2.5

21%

1.75

П2

16%

2.22
ФК Барселона
ФК Реал
0
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