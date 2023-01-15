«Барселона» объявила состав на матч против «Реала» в Суперкубке Испании

Сегодня, 20:49
«Барселона» объявила стартовый состав на матч против «Реала» в финале Суперкубка Испании.
«Барселона»: тер Штеген, Араухо, Кристенсен, Кунде, Ф.де Йонг, Гави, Педри, Бускетс, Бальде, Дембеле, Левандовски.
Запасные: Пенья, М.Алонсо, Альба, С.Роберто, Э.Гарсия, Тенас, Кессиэ, Фати, Рафинья, Ферран Торрес.
Ранее состав на финальный матч Суперкубка Испании объявил «Реал».
«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Менди, Камавинга, Вальверде, Кроос, Модрич, Винисиус, Бензема.
Запасные: Лунин, Л.Лопес, Вальехо, Начо, Азар, Асенсио, Одриосола, Себальос, Родриго, М.Диас, М.Мартин.
Матч за Суперкубок Испании между «Реалом» и «Барселоной» пройдет в Саудовской Аравии. Начало встречи — 22.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования