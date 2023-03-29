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Испания

Сегодня, 16:17

Источник: «Барселона» оформила, но не зарегистрировала переход Иньиго Мартинеса

Руслан Минаев
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«Барселона» оформила трансфер защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.

По данным источника, испанец перейдет в клуб летом. Впрочем, каталонцы пока не зарегистрировали игрока и в случае неудачи отдадут Мартинеса в аренду. Такой пункт прописан в контракте защитника с «Барселоной».

31-летний баск присоединится к каталонцам на правах свободного агента, так как его контракт с «Атлетиком» истекает в конце этого сезона.

Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Иньиго Мартинес
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
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