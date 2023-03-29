Источник: «Барселона» оформила, но не зарегистрировала переход Иньиго Мартинеса

Сегодня, 16:17
«Барселона» оформила трансфер защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса, сообщает Estadio Deportivo со ссылкой на журналиста Жерара Ромеро.
По данным источника, испанец перейдет в клуб летом. Впрочем, каталонцы пока не зарегистрировали игрока и в случае неудачи отдадут Мартинеса в аренду. Такой пункт прописан в контракте защитника с «Барселоной».
31-летний баск присоединится к каталонцам на правах свободного агента, так как его контракт с «Атлетиком» истекает в конце этого сезона.
Мартинес выступает за «Атлетик» с января 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за испанский клуб 14 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.