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Испания

Сегодня, 06:12

«Барселона» опасается, что Кройф может покинуть пост спортивного директора клуба

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Барселона» опасается, что спортивный директор клуба Йорди Кройф может покинуть клуб, сообщает Daily Mail.

По данным источника, в услугах Кройфа заинтересованы ряд клубов АПЛ, которые оценили работы специалиста в каталонском клубе. Контрактное соглашение функционера с «Барселоной» рассчитано до конца лета и клуб обеспокоен тем, что Кройф может принять одного из предложений.

После 28 туров ла лиги «Барселона» возглавляет турнирную таблицу, набрав 72 очка. Команда опережает «Реала» (2-е место) на 13 очков.

Футбол
ФК Барселона
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