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Сегодня, 15:13

«Барселона» определилась с кандидатами на усиление позиции правого защитника

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«Барселона» намерена укрепить позицию правого защитника в предстоящее зимнее трансферное окно.

По данным портала Mundo Deportivo, сине-гранатовые рассматривают в качестве усиления футболиста «Сельты» Оскара Мингесу и игрока «Баварии» Йозуа Киммиха, который по окончании нынешнего сезона может стать свободным агентом. Кроме того, 29-летний немец может сыграть и на позиции опорного полузащитника.

После четырех туров нового сезона ла лиги «Барселона» лидирует с 12 очками. В следующем матче каталонцы сыграют в гостях с «Жироной» 15 сентября.

Йозуа Киммих
Футбол
ФК Бавария
ФК Барселона

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