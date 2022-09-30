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Испания

Сегодня, 08:12

«Барселона» хочет приобрести Невеша на замену Бускетсу летом 2023 года

Карен Саркисян
Корреспондент

«Барселона» определилась с заменой полузащитнику Серхио Бускетсу, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб хочет приобрести полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша на замену 34-летнему испанцу.

Отмечается, что сине-гранатовые планировали подписать 25-летнего португальца прошлым летом, но сделка не состоялась из-за разных оценок клубов.

При этом полузащитник согласен ждать 2023 года, чтобы перейти в «блауграну». Ради этого Невеш не стал обсуждать возможный переход в «Манчестер Юнайтед» или «Ливерпуль», несмотря на их интерес.

В нынешнем сезоне Невеш забил 1 мяч в 8 матчах за «волков» во всех турнирах. Контракт полузащитника с английским клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

Источник: https://www.sport.es/en/news/barca/ruben-neves-is-barcelonas-top-target-to-replace-busquets-in-midfield-76160509
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