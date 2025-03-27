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27 марта, 20:00

«Барселона» — «Осасуна»: онлайн-трансляция матча ла лиги

«Барселона» и «Осасуна» сыграют в чемпионате Испании 27 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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«Барселона» и «Осасуна» сыграют в 27-м туре чемпионата Испании в четверг, 27 марта. Начало матча на Олимпийском стадионе имени Льюиса Компаниса в Барселоне — в 23.00 по московскому времени.

Ключевые события и результат игры «Барселона» — «Осасуна» можно отслеживать в нашем матч-центре.

В прямом эфире встречу ла лиги покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru. Трансляция на федеральном канале начнется в 22.50 мск, за 10 минут до игры. Кроме того, смотреть игру можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» (по подписке).

Испания. Ла лига. 27-й тур.
27 марта, 23:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)
Барселона
3:0
Осасуна

В чемпионате Испании-2024/25 «Барселона» набрала 60 очков и занимает первое место в турнирной таблице, в последней игре перед мартовской паузой каталонцы победили «Атлетико» (2:1). У «Осасуны» 33 очка и 14-е место в чемпионате, 16 марта команда из Памплоны уступила «Хетафе» (1:2).

ФК Барселона
ФК Осасуна
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