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Испания

11 января, 23:55

«Барселона» победила «Осасуну» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Барселона» — «Осасуна».
Фото Reuters
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«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании — 2:0.

Матч проходил на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Счет на 59-й минуте открыл форвард каталонцев Роберт Левандовски. В концовке преимущество «Барселоны» удвоил 16-летний Ламин Ямаль.

Команда Хави вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом», который в полуфинале обыграл «Атлетико» (5:3). Решающая встреча пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.

Испания. Суперкубок. 1/2 финала
11 янв, 22:00. King Saud University Stadium (Эр-Рияд)
Барселона
2:0
Осасуна

Источник: Сетка Суперкубка Испании
Футбол
ФК Барселона
ФК Осасуна
ФК Реал
5
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