«Барселона» победила «Осасуну» и сыграет с «Реалом» в финале Суперкубка Испании

11 января, 23:55
«Барселона» одержала победу над «Осасуной» в полуфинале Суперкубка Испании — 2:0.
Матч проходил на стадионе «Аль-Авваль Парк» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
Счет на 59-й минуте открыл форвард каталонцев Роберт Левандовски. В концовке преимущество «Барселоны» удвоил 16-летний Ламин Ямаль.
Команда Хави вышла в финал Суперкубка Испании, где сыграет с «Реалом», который в полуфинале обыграл «Атлетико» (5:3). Решающая встреча пройдет 14 января. Начало — в 21.45 по московскому времени.