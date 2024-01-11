11 января «Барселона» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) сыграет против «Осасуны» в матче полуфинала Суперкубка Испании по футболу сезона 2023 / 2024. Встреча пройдет на стадионе «King Saud University Stadium». Начало — в 22.00 по московскому времени.

Видеотрансляция противостояния «Барселона» — «Осасуна» пройдет бесплатно на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Начало — в 21.55 мск. Игру также покажут на телеканале «Матч Футбол 2». Следить за ключевыми событиями встречи «Барселона» — «Осасуна» можно с помощью матч-центра «СЭ».

В своих последних матчах «Барселона» и «Осасуна» встречались с командами в 1/16 финала Кубка Испании. Сине-гранатовые обыграли «Барбастро» (3:2) из четвертого по силе дивизиона страны, а команда из Памплона оказалась сильнее «Кастельона» (1:0) в дополнительное время.

Ранее, 10 января, «Реал» в дополнительное время одержал победу над «Атлетико» (5:3) в другом полуфинале Суперкубка Испании.

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