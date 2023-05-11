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Сегодня, 12:13

Marca: «Барселона» оштрафована на 15,7 миллиона евро за нарушения в выплатах игрокам

Руслан Минаев
Логотип «Барселоны»
Фото Global Look Press
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Налоговая служба Испании оштрафовала «Барселону» на 15,7 миллиона евро из-за нарушения в выплатах игрокам, сообщает Marca со ссылкой на El Confidencial.

По данным источника, нарушения связаны с тем, что каталонцы не раскрыли цену предоставления футболистам автомобилей Audi в аренду и не предоставили стоимость чартерных рейсов.

Помимо этого, в ходе расследования было установлено, что сине-гранатовые неправильно учли размер компенсации экс-игрокам клуба Арда Турану (1 312 500 евро) и Алексу Сонгу (3,5 миллиона евро). Расследование началось в 2019 году.

Ранее УЕФА объявил о начале расследования из-за коррупционного скандала с выплатами «Барселоны» Негрейре.

Источник: Marca
Александр Сонг
Арда Туран
Футбол
ФК Барселона
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