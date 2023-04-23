Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 13:35

«Барселона» отказалась от трансфера Фирмино из-за требований игрока

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барселона» на данный момент отказалась от подписания нападающего «Ливерпуля» Роберто Фирмино свободным агентом из-за финансовых требований игрока, сообщает журналист Жерар Ромеро.

Ранее сообщалось, что бразилец договорился о контракте с «Барселоной».

По информации источника, сине-гранатовые будут искать более бюджетные варианты.

Фирмино выступает за «Ливерпуль» с лета 2015 года. Его действующее соглашение истекает в июне этого года.

В текущем сезоне Фирмино провел 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и сделал 5 результативных передач.

Роберту Фирмину
Футбол
ФК Барселона
ФК Ливерпуль
1
Обсудить
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Еще одна наша лыжница перешла в биатлон. Стоит ли переживать или радоваться?
УЕФА придумает свои правила игры. В мировом футболе управленческий кризис
ФК «Зенит» обыграл «Динамо» в матче 24-го тура РПЛ
Пригожин сообщил о бунтах среди бойцов ВСУ в Часовом Яре и Константиновке
От чистого листа: типографии нашли замену бумаге из Европы в Китае и Турции
Рогов сообщил о скоплении техники ВСУ на заводах в Запорожской области
Популярное видео
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 28-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Бетис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Вальядолид»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Эльче» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Реал»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Валенсия»: видеообзор матча, 26-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Барселона»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Эспаньол»: чемпионат Испании, 25-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Реал»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Валенсия»: чемпионат Испании, видеообзор
«Атлетико» — «Севилья»: чемпионат Испании, 24-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Барселона»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Осасуна» — «Атлетик»: Кубок Испании, 1/2 финала, видеообзор матча
«Альмерия» — «Барселона»: чемпионат Испании, видеообзор матча
«Реал» — «Атлетико»: чемпионат Испании, 23-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Кадис»: чемпионат Испании, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Источник: Месси прилетел с семьей в Барселону, взяв с собой 15 чемоданов