Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 17:17

«Барселона» отказалась от трансфера полузащитника «Фиорентины» Амрабата

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барселона» отказалась от идеи подписания полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб считал 26-летнего футболиста идеальным усилением полузащиты в случае возвращения Лионеля Месси. Однако в связи с неудавшимся возвращением аргентинца, а также с подписанием Илкая Гюндогана, клуб отказался от кандидатуры марокканца.

Сообщается, что главный тренер «Барселоны» Хави заинтересован в подписании Амрабата, способного владеть мячом и действовать на опережение в обороне.

Футболист выступает за «Фиорентину» с лета 2020 года, его контракт рассчитан до июня 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 30 миллионов евро.

В сезоне-2022/23 Амрабат провел 49 матчей во всех турнирах и отдал 1 результативную передачу.

Источник: Diario Sport
ФК Барселона
Софьян Амрабат
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион мира по тяжелой атлетике Владимир Седов покончил с собой
Равномерная регулярка и перекрестный плей-офф. КХЛ готова к новым экспериментам
Марочко сообщил о применении ВФУ запрещенного оружия под Соледаром
Под Санкт-Петербургом нашли сгоревшие останки человека
Россияне начали массово сдавать премиум-автомобили в аренду
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Сельта» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Севилья»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Мальорка»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вильярреал» объявил о подписании хавбека Дениса Суареса