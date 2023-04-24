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Испания

Сегодня, 16:07

«Барселона» планирует бесплатно усилиться хавбеком «Ливерпуля» Кейта

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Наби Кейта в летнее трансферное окно может перейти в «Барселону», сообщает Sport.es.

Также сообщается, что вместе с ним в каталонскую команду может переехать и нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха.

По информации издания, испанский клуб заинтересован в подписании игроков на правах свободного агента.

В текущем сезоне Кейта сыграл за «Ливерпуль» в 13 матчах и не отметился результативными действиями.

Заха провел за «Кристал Пэлас» 25 матчей, забил шесть мячей и отдал три результативные передачи.

Наби Кейта
Футбол
ФК Барселона
ФК Кристал Пэлас
ФК Ливерпуль
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