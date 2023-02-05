«Барселона» планирует подписать 19-летнего защитника «Фламенго» Уэсли

Сегодня, 09:01
Защитник «Фламенго» Уэсли может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает Sport.
По информации издания, руководство сине-гранатовых считает этого игрока приоритетным вариантом для усиления правого фланга обороны. Также сообщается, что каталонский клуб в январе уже отправлял запрос в бразильский клуб, но стороны не смогли сойтись в цене.
19-летний бразилец выступает за «Фламенго» с января 2021 года. Его действующее соглашение с командой рассчитано до 2024 года.
Всего он сыграл за бразильский клуб 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 150 тысяч евро.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования