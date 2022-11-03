«Барселона» планирует приобрести у «Челси» Жоржиньо

«Барселона» надеется подписать полузащитника «Челси» Жоржиньо в зимнее трансферное окно. Директор каталонского клуба Матеу Алемани лично заинтересован в приобретении хавбека и уже общался с агентом футболиста, сообщает Diario Sport.

По информации представителя игрока, сам итальянец был бы рад продолжить карьеру в каталонском клубе.

В руководстве «Барселоны» уверены, что футболист такого уровня может помочь команде в борьбе за все трофеи, которые клуб еще может выиграть в этом сезоне.

Контракт 30-летнего полузащитник с «Челси» рассчитан до лета 2023 года. В текущем сезоне футболист провел 17 матчей и забил три гола во всех турнирах.