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Сегодня, 08:15

«Барселона» планирует сделать громкий трансфер летом 2025 года

Ана Горшкова
Корреспондент
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Спортивный директор «Барселоны» Деку хочет подписать полузащитника «Байера» Флориана Вирца летом 2025 года, сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, если бы у Деку сейчас было достаточно денег на трансферы, то его приоритетной целью на подписание стал бы Вирц, у которого контракт с «Байером» до 2027 года. Однако «Барселона» будет пытаться подписать 21-летнего игрока следующим летом.

В сезоне-2023/24 Вирц забил 18 голов и сделал 20 результативных передач в 49 матчах за «Байер» во всех турнирах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 110 миллионов евро.

Источник: Mundo Deportivo
Флориан Вирц
Футбол
ФК Байер
ФК Барселона
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