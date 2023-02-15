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Испания

Сегодня, 19:06

«Барселона» платила бывшему вице-президенту испанского судейского комитета с 2016 по 2018 год

Мария Гусева
Стадион «Барселоны» «Камп Ноу».
Фото Global Look Press
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«Барселона» платила бывшему вице-президенту Технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации Хосе Марии Энрикесу Негрейре, сообщает Marca со ссылкой на передачу Que t'hi jugues в эфире канала SER Catalunya.

По информации источника, каталонский клуб заплатил 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, которая принадлежит Негрейре. «Барселона» отправила три платежа в период с 2016 по 2018 год. Тогда Энрикес Негрейра был вице-президентом Технического испанского судейского комитета.

Негрейра уже дал показания, заявив, что денежные выплаты были осуществлены за консультационную работу, а судьи не относились к «Барсе» более благосклонно, чем к другим клубам.

Отмечается, что Негрейра не предоставил налоговой службе документов, подтверждающих, что он оказывал консультационные услуги «Барселоне». Специалист покинул пост вице-президента Технического судейского комитета в 2018 году.

«Барселона» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 56 очков в 21 матче.

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