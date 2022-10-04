«Барселона» по-прежнему интересуется Маркусом Рэшфордом

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд может покинуть клуб.

Как сообщает Sport.еs, 24-летним игроком продолжает интересовать «Барселона». Летом стороны обсуждали потенциальный трансфер, но до оформления сделки дело не дошло. Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с Рэшфордом, опасаясь его возможного ухода в каталонский клуб.

Также по данным источника, «Барселоне» интересен защитник «МЮ» Диогу Далот. Игрок очень нравится спортивному руководству клуба, и Хави одобрил бы его трансфер.

В этом сезоне Рэшфорд забил 3 гола и отдал две результативные передачи в 7 матчах за английский клуб. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.