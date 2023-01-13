Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 09:28

«Барселона» подала в суд на ла лигу

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

«Барселона» подала иск в суд против ла лиги за то, что она не позволила увеличить ей свою зарплатную ведомость на 15 процентов, как это сделали 38 клубов испанских чемпионатов, сообщает COPE.

По информации издания, каталонская команда подала иск против ла лиги в коммерческий суд каталонской столицы. В руководстве сине-гранатовых возмущены и считают, что это лишает их команду возможности конкурировать с другими клубами на равных.

Командам, которые проголосовали за вступление фонда CVC Capital Partners для создания LaLiga Impulso, было разрешено увеличить свою зарплатную ведомость на 15 процентов. В августе 2021 года 38 клубов ла лиги и сегунды поддержали сделку с CVC Capital Partners.

При этом сообщается, что «Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Ибица» подобную сделку заключать отказались.

Источник: https://www.cope.es/deportes/futbol/laliga-santander/noticias/barcelona-demanda-laliga-por-impedirle-incrementar-masa-salarial-20230112_2492326
Футбол
ФК Атлетик (Бильбао)
ФК Барселона
ФК Реал
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российский легкоатлет Литвинов признался в употреблении допинга перед Олимпиадой-2012
Госпитализация Ларисы Латыниной: что известно о состоянии самой титулованной гимнастки
Российские бойцы атаковали позиции ВСУ боеприпасами-«зажигалками»
«Мисс Россия-2022» вышла в финал конкурса «Мисс Вселенная»
Власти ДНР сообщили о взятии Артемовска в оперативное окружение силами РФ
Скрытый «Аватар»: киносети ждут штрафов за прокат без удостоверения
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фати: «Бетис» — хороший соперник»