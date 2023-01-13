«Барселона» подала в суд на ла лигу

«Барселона» подала иск в суд против ла лиги за то, что она не позволила увеличить ей свою зарплатную ведомость на 15 процентов, как это сделали 38 клубов испанских чемпионатов, сообщает COPE.

По информации издания, каталонская команда подала иск против ла лиги в коммерческий суд каталонской столицы. В руководстве сине-гранатовых возмущены и считают, что это лишает их команду возможности конкурировать с другими клубами на равных.

Командам, которые проголосовали за вступление фонда CVC Capital Partners для создания LaLiga Impulso, было разрешено увеличить свою зарплатную ведомость на 15 процентов. В августе 2021 года 38 клубов ла лиги и сегунды поддержали сделку с CVC Capital Partners.

При этом сообщается, что «Барселона», «Реал», «Атлетик» и «Ибица» подобную сделку заключать отказались.