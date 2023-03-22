«Барселона» подала в суд на журналистов по «делу Негрейры»

«Барселона» подала в суд на журналистов, которые освещали «дело Негрейры» в неугодном для клуба ключе, сообщает Marca.

По информации издания, каталонский клуб приступил к работе и начал подавать иски против журналистов и изданий, освещавших «дело Негрейры». На данный момент известно о пяти заявлениях, но юристы готовит еще несколько. Сообщается, что 23 марта будут представлены еще четыре, а еще пять находятся в стадии подготовки.

Также каталонцы призывают своих сторонников сообщить посредством электронной почты, если им известна информация, касающаяся защиты чести клуба.

15 февраля появилась информация о том, что «Барселона» заплатила 1,4 миллиона евро компании DASNIL 95, принадлежащей Хосе Марии Энрикесу Негрейре, который на тот момент занимал пост вице-президента технического комитета судей Королевской испанской футбольной федерации.