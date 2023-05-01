«Барселона» подпишет контракт с 15-летним Ямалем до 2026 года

«Барселона» в ближайшее время подпишет контракт с 15-летним нападающим Ламином Ямалем до 2026 года, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ямаль дебютировал в основном составе каталонцев в матче 32-го тура ла лиги против «Бетиса» (4:0). Форвард вышел на поле на 83-й минуте и в 15 лет 290 дней стал самым молодым дебютантом в истории «Барселоны» в чемпионате Испании.

Самым юным дебютантом «Барселоны» независимо от турнира является Паулино Алькантара, который в 1912 году вышел на поле в 15 лет, 4 месяца и 18 дней.