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Испания

30 января, 23:36

«Барселона» пока не смогла зарегистрировать новый контракт Маркоса Алонсо

Иван Шитик
Корреспондент
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«Барселона» продлила контракт с защитником Маркосом Алонсо. Однако клуб пока не может зарегистрировать новый контракт 32-летнего игрока, сообщает AS.

Ла лига не разрешила «Барселоне» зарегистрировать документы, так как сине-гранатовые превысили лимит зарплатной ведомости.

Ранее стало известно, что по этой же причине «Барса» не может заявить Гави как игрока основного состава.

27 января каталонский клуб официально объявил о продлении контракта с Маркосом Алонсо еще на год — до лета 2024-го.

Маркос Алонсо
ФК Барселона
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