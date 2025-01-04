«Барселона» получила одобрение ла лиги на регистрацию Ольмо и Пау Виктора

«Барселона» уладила проблемы с финансовым фэйр-плей и получила одобрение от ла лиги на регистрацию полузащитника Дани Ольмо и форварда Пау Виктора на вторую часть сезона, сообщает RAC1. Теперь каталонцы ждут ответа Королевской испанской футбольной федерации (RFEF).

Ранее сообщалось, что ла лига и RFEF отказали «Барселоне». Суды дважды отказали клубу в регистрации игроков на вторую половину сезона. 1 января «Барселона» подала заявку на новую лицензию для Ольмо и Виктора в RFEF.

Ольмо перешел в «Барселону» в августе прошлого года и был внесен в заявку только на первую половину сезона-2024/25. В контракте игрока есть пункт, позволяющий ему бесплатно покинуть клуб, если не будет зарегистрирован в январе.

В сезоне-2024/25 Ольмо забил 6 голов и сделал 1 результативную передачу в 15 матчах во всех турнирах.