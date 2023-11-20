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Испания

Сегодня, 12:00

«Барселона» получит денежную компенсацию от ФИФА за травму полузащитника Гави

Виктория Кравченко
Гави.
Фото Reuters
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ФИФА выплатит «Барселоне» денежную компенсацию за травму полузащитника Гави, информирует Mundo Deportivo, 19-летний хавбек «порвал кресты» в матче отбора на Евро-2024 сборной Испании против Грузии (3:1).

Каталонцы получат выплату от ФИФА в рамках программы защиты клубов. Компенсация начнет начисляться на 28-й день после травмы игрока и будет зависеть от его фиксированной зарплаты.

ФИФА выплатит 7,5 миллиона евро в год или 20 548 евро в день. Сумма, которая полагается «Барсе», будет рассчитываться с 16 декабря.

Сообщалось, что испанец из-за травмы рискует выбыть на 6-8 месяцев и может пропустить чемпионат Европы и Олимпиаду в 2024 году.

В текущем сезоне Гави провел 15 матчей за «Барселону», в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
ФИФА
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