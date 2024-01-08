«Барселона» после матча с «Барбастро» установила новый клубный антирекорд

«Барселона» в матче 1/16 финала Кубка Испании обыграла «Барбастро» из четвертого по силе дивизиона страны. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу каталонского клуба.

Сине-гранатовые впервые в своей истории не могут выиграть с разницей больше, чем в один мяч, уже на протяжении 20 матчей. Последний раз «Барселона» побеждала с большей разницей 19 сентября в игре против «Антверпена» (5:0) в рамках Лиги чемпионов.

В чемпионате Испании «Барса» на данный момент занимает третье место. Команда набрала 41 очко за 19 туров.